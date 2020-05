Hilfe für Bedürftige : Lebensmittelausgabe in Malstatt beendet ihre Arbeit

Malstatt Die Initiative Insieme öffnet am 26. Mai ein letztes Mal in den Räumen der italienischen Mission.

„Insieme“, übersetzt der katholische Pastoralreferent Heiner Buchen, „heißt zusammen.“ Seit Anfang April gibt es die Initiative gleichen Namens im Saarbrücker Stadtteil Malstatt. Sie teilt dort Lebensmittel an Menschen in Not aus. Die Initiative hat sich gegründet, als es der Tafel in Burbach aus hygienischen Gründen in ihren engen Räumen nicht mehr möglich war, die Versorgung aufrechtzuerhalten. An bislang zwölf Tagen wurden von Insieme in der italienischen Mission an der Saarbahnhaltestelle Pariser Platz/St. Paulus Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel sowie Obst und Gemüse an durchschnittlich 250 Haushalte verteilt. Insgesamt wurden 3100 Tüten ausgegeben. Rund 100 Menschen sind in mehreren Teams an der Organisation beteiligt.