Lebenshilfe Saarbrücken Aktion wirbt für Selbstbestimmung und Barrierefreiheit

„Mit unserer Aktion machen wir uns stark für eine barrierefreie und inklusive Zukunft in Saarbrücken. Wir sensibilisieren so die breite Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema. Teilhabe und Inklusion braucht Begegnung und keine Separation. Deshalb ist die Aktion auch hier mitten in der Stadt“, erklärte Birgit Quien, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Saarbrücken. Deutschland mache in einigen Bereichen weniger Fortschritte bei der Umsetzung von Inklusion als andere Länder im Durchschnitt. Besondere Problemfelder seien die mangelnde Inklusion an Schulen, die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in Werkstätten sowie die Unterbringung in großen stationären Wohneinrichtungen.