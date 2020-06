Kostenpflichtiger Inhalt: Inklusion in Saarbrücken : Lebenshilfe Obere Saar fährt Betrieb hoch

Kevin Martin macht Artikel versandfertig, die Kunden in den Bübinger Werkstätten der Lebenshilfe Obere Saar fertigen lassen. An den Arbeitsplätzen und den Wegen sind umfangreiche Hygiene-Vorkehrungen getroffen. Foto: BeckerBredel

Bübingen Nach und nach kehren Menschen mit Behinderung zurück in die Bübinger Werkstätten der Lebenshilfe Obere Saar. Diese Mitarbeiter sind gerade jetzt wichtig, damit in großen deutschen Unternehmen die Produktion weiterläuft.

„Wie geht es weiter, Herr Posselt?“ Die Frage hört der Geschäftsführer der Lebenshilfe Obere Saar seit dem 16. März oft. Erst recht seit dem 18. Mai.

Seitdem erlaubt die Landesregierung den Behindertenwerkstätten, einen kleinen Teil der Belegschaft wieder an den Arbeitsplatz zu lassen. Wohlgemerkt erst dann, wenn dort viele Vorgaben zum Schutz vor Infektionen erfüllt sind.

„Die letzten neun Wochen waren sehr anstrengend“, sagt Klaus Posselt. Er meint die Zeit, seit Mitte März die Vorschriften zum Kampf gegen die Corona-Pandemie in Kraft traten. Rund 800 behinderte Mitarbeiter durften nach einer Übergangszeit die Werkstätten nicht mehr betreten.

Drei Tage blieben der Lebenshilfe Obere Saar, das in die Tat umzusetzen – und die Betreuung der Betroffenen zu organisieren. Posselt betont, dass die Vorgaben des Sozialministeriums ebenso machbar wie sinnvoll gewesen seien.

Zu erfüllen waren sie in den Wohnanlagen der Lebenshilfe Obere Saar ebenso wie für einige Werkstattmitarbeiter in der Bübinger Industriestraße. Dort gibt es ein Betreuungsangebot für Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung, wenn deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Das kann zum Beispiel Pflegepersonal sein, welches am Arbeitsplatz nicht abkömmlich ist. Unverzichtbar wie die die meisten der rund 200 Hauptamtlichen in den Lebenshilfe-Werkstätten. Denn viele arbeiteten weiter, damit bei großen Kunden der Bübinger Werke, zum Beispiel einem Garagentor-Hersteller, die Produktion nicht stillsteht. „Um weiteren Entwicklungen der Pandemie begegnen zu können, waren wir aufgefordert, Personal vorzuhalten“, sagt Posselt. Das gelte nicht zuletzt für die Einrichtungen der Lebenshilfe, die ebenfalls systemrelevant sind. Sei es, weil sie Schutzmasken herstellen – oder Lebensmittel, wie sie die Belegschaft des Wintringer Hofes erzeugt. Und verkauft.

Außerdem waren Hauptamtliche während der Pandemie-Maßnahmen in neuen Bereichen eingesetzt, sofern dort Not am Mann war. In den Wohnanlagen fehlte den Kollegen mit Behinderung der Kontakt zu den Freunden, die sie in der Werkstatt haben. „Sie haben ja erst einmal etwas verloren, was ihrem Tag Struktur gibt“, sagt Jörg Schmitt.

Den Satz: „Ich vermisse meine Arbeit“ hat der Sozialpädagoge Schmitt denn auch oft gehört, seit die Kolleginnen und Kollegen zu Hause bleiben mussten.

Schmitt leitet bei der Lebenshilfe Obere Saar den Bereich „Begleitender Dienst“. Einfallsreichtum gehört dazu. Etwa die Idee, in der Zwangspause Arbeit aus den Betrieben in die Wohnanlagen der Lebenshilfe zu verlagern. Insektenhotels, die in dieser Zeit entstanden, zeugen von der Freude, etwas Sinnvolles zu tun.

Für den 18. Mai war die Rückkehr von zunächst 90 behinderten Kolleginnen und Kollegen in die Fertigungsstätten der Lebenshilfe zu organisieren. Angefangen von Busfahrten unter Beachtung der Abstandsvorschriften bis hin zu neu eingeteilten Teams. „Es kann nicht jeder an den Arbeitsplatz zurückkehren, den er vorher hatte.“ Das gefalle vielen durchaus, sagt der Geschäftsführer. Lebenslanges Lernen mache Spaß. Und die Lebenshilfe fördere es. Denn im Saarland sei eines wichtig: Wer kommt, tue das freiwillig. Eine Arbeitspflicht für die Werkstattmitarbeiter mit Behinderung gebe es im Saarland nicht.

Zu tun gibt es in Teilen des Unternehmens trotz der Corona-Krise genug, wie Posselt betont. Das bedeute Samstagsarbeit und Überstunden ebenso wie den Verzicht auf die Betriebsferien. Dieses hohe Arbeitsaufkommen habe mit den Partnern in der Bauindustrie zu tun. Und dank der Kollegen mit Behinderung sei diese Herausforderung zu schaffen.

Bis wieder alle an Bord sind, werde noch eine Weile vergehen. Ab Montag, 8. Juni, kann bis zur Hälfte der behinderten Mitarbeiter in die Einrichtungen zurückkehren.