IG BAU schlägt Alarm : Fachkräftemangel in Saarbrücken nimmt zu

Saarbrücken Immer mehr Stellen bleiben längere Zeit unbesetzt. Der Trend könnte sich in den nächsten Jahren noch deutlich verschärfen.

Die Industriegwerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warnt vor dem Fachkräftemangel in Saarbrücker Baufirmen. Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit sei dieser in den letzten Jahren immer gravierender geworden. So seien im vergangenen Jahr 83 Stellen in der Branche länger als 90 Tage unbesetzt geblieben. 2018 waren es dagegen nur 75 Stellen, im Jahr 2017 sogar nur 59.