Deutsche Meisterschaft : Endlich wieder vor Publikum starten

Saarbrücken Zehn saarländische Leichtathleten kämpfen in Braunschweig am Wochenende um die deutschen Meister-Titel.

Sprinterin Laura Müller vom SV Saar 05 Saarbrücken ist die einzige Doppelstarterin. Sie tritt über 200 Meter und über 400 Meter an. Auf der 200-Meter-Strecke wurde sie im vergangenen Jahr deutsche Vizemeisterin. Ihre Vereinskollegin Abigail Adjei geht über 100 Meter Hürden ins Rennen. Im Hochsprung hat sich Saar-05-Athletin Lea Halmans für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Fabio Hessling kämpft im Hammerwurf um Medaillen. Er gewann bei der deutschen Meisterschaft 2020, die ebenfalls in Braunschweig stattfand, die Bronzemedaille.

Und noch eine „halbe“ Saarländerin wird in Brauschweig am Start sein: Weitspringerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz. Bislang liegt die Olympia-Vierte von Rio nur auf Platz 20 der Weltbestenliste. Doch bei Bundestrainer Uli Knapp in Saarbrücken hat die Weltmeisterin zuletzt viel trainiert, um den großen Sprung zu schaffen. Ihre Vor-Corona-Pläne, in die USA zu ziehen und sich vom einstigen Weltklasse-Springer Carl Lewis betreuen zu lassen, sind weiter verschoben: „Stand jetzt ist es das Ziel, das im Herbst anzugehen.“