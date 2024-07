Termine, Distanzen, Veranstalter im Überblick Das sind die Volksläufe im Saarland im zweiten Halbjahr

Eine runde Sache: „Läufe mit Event-Charakter boomen“, sagt Laufwart Andreas Jahn vom Saarländischen Leichtathletik-Bund. So wie etwa der Urban-Cross-Lauf, ein Hindernislauf quer durch Saarbrücken. Am 6. Oktober setzt der „Parkhaus-Run“ in Saarbrücken auf ein ähnliches Konzept.

Foto: Christine Funk