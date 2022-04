Kröten sammeln im Saarland : „Late Night Berlin“: Klaas Heufer-Umlauf zeigt morgen „Das große Saarland Epos“

Im März war TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf im Saarland unterwegs. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Barbara Meyer wollte er in Saarbrücken Kröten retten. Morgen läuft die Sendung auf ProSieben und hält viele Überraschungen bereit.

Im Januar hatte TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf mit seinen Freunden Jakob Lundt und Thomas Schmitt im Podcast „Baywatch Berlin“ amüsiert thematisiert, dass in Saarbrücken Amphibienhelfer gesucht werden. „Da kannst du Kröten über die Straße tragen!“, klärte Schmitt auf. Klaas entgegnete darauf prompt: „Ja, dann machen wir das.“ Später sagte Klaas zwar, dass er nur „Spaß gemacht“ habe – doch da war es schon zu spät. Die Saarländerinnen und Saarländer nahmen Klaas beim Wort. Allen voran auch Saarbrückens Bürgermeisterin Barbara Meyer (Grüne), die die drei Freunde direkt ins Saarland einlud.

Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf (38) versprach, bei seinem Einsatz als Amphibienhelfer in Saarbrücken auch in die eigene Tasche zu greifen. Er werde für jede Kröte, der er über die Straße helfen könne, Geld für den Naturschutz spenden, sagte er bei einer Pressekonferenz. Er reagierte damit auf eine Ankündigung der Bürgermeisterin, dass sie für jede Kröte, die Heufer-Umlauf über die Straße trage, einen Euro an den Naturschutz spenden werde – und für jeden Molch zwei Euro.