Spannende Einblicke : Hinter den Kulissen großer Unternehmen

Die Lange Nacht der Industrie, hier 2011 bei Saarstahl in Völklingen. Foto: BeckerBredel

Regionalverband Lange Nacht der Industrie: Touren starten in Saarbrücken, besonders Schüler und Studenten sind gefragt.

Für alle, die mal in Unternehmen hinter die Kulissen schauen wollen, laden Mittelständler, große Konzerne und auch Forschungsinstitute am Donnerstag, 24. Oktober, wieder zur Langen Nacht der Industrie ein. Geplant sind zwölf Touren für insgesamt 800 Interessierte ab Saarbrücken und Saarlouis. Organisatoren sind die IHK Saarland und der Verband der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes. In Saarbrücken geht es um 16.45 Uhr auf dem Tbilisser Platz los, zunächst interviewt Christoph Bäcker vom Radiosender bigFM Vertreter der teilnehmenden Unternehmen, um 17.15 Uhr starten die Busse zu je einem oder zwei der teilnehmenden