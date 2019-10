Saarbrücken / Völklingen : SZ erreicht im Monat 1,7 Millionen Menschen

Völklingen/Saarbrücken In der Langen Nacht der Industrie gewährten unter anderen die Saarbrücker Zeitung (SZ) und Saarstahl Einblick in ihre Betriebsabläufe und lieferten ihren Besuchern manch erstaunliche Information.

Im Saarstahl-Werk in Völklingen ist sie auf der fast zwei Kilometer langen Besichtigungstour treppauf, treppab samt Helm und Schutzkleidung mit Werkführer Jürgen Bennoit beeindruckt davon, wie hier die Beschäftigten aus 1400 Grad heißem Roheisen, das mit Torpedo-Waggons von den Hochöfen der Rogesa in Dillingen nach Völklingen kommt, besten Rohstahl machen.

Auf die Legierung kommt es dabei an. Rost- und säurebeständig sowie nicht magnetisch ist Stahl beispielsweise erst dann, wenn er 18 Prozent Chrom und 10 Prozent Nickel enthält, was jeder zu Hause bei guten Besteckteilen mit der Aufschrift 18/10 erkennen kann, erklärt Bennoit: „Auch in Büroklammern und in Reifendraht für Autos stecken Saarstahl-Produkte.“