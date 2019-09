Saarbrücken : Lange Nacht bei der VHS des Regionalverbandes

Saarbrücken Mit dem Programm „Late Night Learning (deutsch: spät nachts Lernen) für alle“ beteiligt sich die Volkshochschule (VHS) des Regionalverbandes am Freitag, 20. September, ab 19.30 Uhr an der ersten bundesweiten „Langen Nacht der Volkshochschulen“. Das kündigt die VHS des Regionalverbandes an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Nach ihren Angaben feiern die Volkshochschulen in Deutschland ihr 100-jähriges Bestehen. Mit ihrem vielseitigen Angebot gehören sie zu den beliebtesten Adressen in Sachen Weiterbildung. Unter dem Motto „zusammenleben, zusammenhalten“ öffnen deshalb am Freitagabend zahlreiche Volkshochschulen ihre Türen – um „ein deutliches Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ zu setzen.

Um 19.30 Uhr beginnt im VHS-Zentrum am Schloss bei freiem Eintritt ein Vortrag des Filmkritikers Wolfgang Schmitt. Er spricht über das, was er die Disney-Ideologie nennt – und was er als die „wahre Botschaft“ der Filme Arielle und „König der Löwen“ betrachtet.

Schmitt fragt: Sind Disney-Filme tatsächlich kindgerecht, süß und putzig? Ist der „König der Löwen“ wirklich ein Familienfilm über das Erwachsenwerden oder doch eher ein Plädoyer für einen Raubtierkapitalismus mit faschistischen Zügen? Und wäre Arielle nicht doch besser „unter dem Meer“ geblieben? Außerdem berichtet Schmitt über die Geschichte des Disney-Konzerns.