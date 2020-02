Untreue-Verdacht : Landtagsdirektor Zeyer soll 20 000 Euro zahlen

Saarbrücken Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken will das Ermittlungsverfahren wegen Untreue-Verdachts gegen den Landtagsdirektor Christoph Zeyer (CDU) gegen die Zahlung einer Geldauflage von 20 000 Euro einstellen.

Dafür hat die Staatsanwaltschaft nach Informationen der Saarbrücker Zeitung die Zustimmung des Amtsgerichts Saarbrücken beantragt. Von Zeyers Verteidiger Jens Schmidt war dafür allerdings am Mittwoch keine Bestätigung zu erhalten. Zeyer war vorgeworfen worden, die Kreditkarte des Landtags in der Amtszeit des Landtagspräsidenten Klaus Meiser (CDU) missbräuchlich für Restaurant- und Barbesuche im Saarland und in München benutzt zu haben. Dabei soll es um Ausgaben von rund 2000 Euro auf Steuerzahlerkosten gegangen sein.