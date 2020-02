Landkreistag : Landkreistag will Konzept für die neue Suchthilfe

Saarbrücken Landesregierung will die Finanzierung von Drogenberatung und Prävention trennen. Landkreise sind noch skeptisch.

Wer den Ausführungen der Landräte zuhörte, konnte den Eindruck gewinnen, dass die Kreise in Sachen Beratung und Prävention schon ganz gut aufgestellt sind. Dennoch eine Reform? Zumindest will das Ministerium ab dem Jahr 2021 die Finanzierung der Suchthilfe neu geordnet haben. Hauptgrund sei der Rechnungshof, erklärten die Landräte. Der will, dass das Land zu 100 Prozent den Präventionsbereich finanziert und kein Geld in die Beratung stecke. Die Landkreise sollen hingegen in Zukunft die Suchtberatung alleine zahlen. Bisher teilten sich Kreis und Land die Finanzierung beider Bereiche. Die neue Aufteilung gefällt den Kreisen nicht, da bei der Beratung im Gegensatz zur Prävention die Kosten in den vergangene Jahren stets gestiegen sind. Der Rechnungshof will aber klare Förderrichtlinien sehen. Und da auf das Wort des Rechnungshofes im Saarland „immer gehört werde“, setze das Land dies nun um, sagte Lauer. Die Reform ist damit mehr eine der Finanzierung denn der Inhalte. Bisher. Denn noch stehen nicht alle Pläne fest. Fest steht für die Landräte, dass sich Prävention und Beratung in der praktischen Arbeit nicht trennen lassen, die Finanzierung von beiden schon.