Acht Jahre nach Urteilsspruch : Neuer Prozess gegen Therapeut wegen Kindesmissbrauchs

Saarbrücken Sechs Jahre Haft wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern: Acht Jahre liegt dieser Schuldspruch zurück. Am Montag rollt das Gericht in Saarbrücken das Verfahren gegen einen Therapeuten erneut auf.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes muss sich ein Diplom-Psychologe vom kommenden Montag (14.9.) an erneut vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Dem 64-Jährigen wird vorgeworfen, sich zwischen Ende 2004 und Ende 2006 im Rahmen einer Langzeit-Psychotherapie in seiner Praxis und in seiner Wohnung an einem minderjährigen Jungen vergangen zu haben.