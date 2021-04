Nicht jeder Raum ist „Demokratie-geeignet“ : Was beim Festlegen von Wahlbezirken zu beachten ist

Saarbrücken Landeswahlleitung: Die Wahlteilnahme soll möglichst einfach sein, Briefwahlbezirke sollen noch am Wahltag ausgezählt werden können.

„Die Einteilung der Gemeinden in Urnen- und Briefwahlbezirke obliegt – nach dem geltenden Bundestagswahlrecht – dem Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde“, erklärt Andreas Bittner. Es gibt allerdings gewisse Regeln für das Einteilen der Wahlbezirke: Diese sollen so abgegrenzt werden, dass allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Zudem erläutert Bittner: „Die Zahl der Wahlberechtigten eines Wahlbezirks darf nicht so gering sein, dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben“, denn das Wahlgeheimnis muss geschützt bleiben. Die Anzahl der Briefwahlbezirke je Gemeinde soll so bestimmt werden, dass das Ergebnis der Briefwahl noch am Wahltag feststeht.