Denkmal-Fall Saarbrücker Finanzamt Finanzamt-Streit: Architektenkammer für ergebnisoffenes Verfahren

Saarbrücken · Nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen in Sachen Finanzamt, warnt die Architektenkammer an die Adresse des Saarbrücker OB Uwe Conradt gewandt: Vor einer Konzeptvergabe müsse ein Architektenwettbewerb her, so Kammerpräsident Schwehm. Das Land plant derweil die Zukunft des Areals definitiv ohne das Denkmal.

30.09.2024 , 18:03 Uhr

Am Tag des Offenen Denkmals wurde kürzlich erneut für einen Erhalt des unter Denkmalschutz stehenden Saarbrücker Finanzamtes geworben – vergeblich, wie nun klar wird. Foto: Astrid Karger

Von Christoph Schreiner