„Wunderschönes Urlaubsland“ : Landespolitiker urlauben gerne im Saarland

Tourismusministerin Anke Rehlinger, hier 2017 bei der Eröffnung des Radwegs Kastel-Prims, verbringt ihren Urlaub im Saarland. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Saarbrücken Wohin fahren Saarlands Top-Landespoltiker in den Sommerurlaub? Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat der Deutschen Presseagentur verraten, dass er noch kein Ziel ausgewählt habe: „Ich mache – ähnlich wie die meisten Bundesbürger im Moment – noch gar keine Planungen“, sagte er.

Vor Corona sei es bei ihnen immer Brauch gewesen, im Sommer Familienangehörige in den USA zu besuchen. Das werde aber wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wahrscheinlich nicht möglich sein. Er werde aber auch „hier in der direkten Umgebung die schönsten Urlaubsziele“ finden, sagte Hans. Er könne das Saarland als „wunderschönes Urlaubsland“ nur empfehlen. „Nicht nur für Saarländer, sondern auch für Menschen von außerhalb.“

Seine Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) sagt, dass sie „als Tourismusministerin von Amts wegen die Vorsitzende des Fan-Klubs ,Urlaub im Saarland’ bin. Ich verbringe meinen Sommerurlaub zu Hause. Und wer in diesem Sommer keine Fernreise machen kann, sieht vielleicht die Chance darin, mal die wunderbare Landschaft des Saarlandes zu erkunden und Zeit hier bei uns im Genussland Saarland zu verbringen.“

Saarlands Grünenchef Markus Tressel wollte mit seiner Famile mit dem Wohnmobil an die französische Atlantikküste. „Ich gehe aber davon aus, dass wir unseren Urlaub dieses Jahr in Deutschland verbringen und dabei auch unsere Regionen intensiv entdecken werden. Ich werbe offensiv für das Saarland und werde sicher mit meiner Familie dieses Jahr einiges mehr in der Region unternehmen, als sonst sowieso schon. Alleine unser Nationalpark im Nordsaarland gibt touristisch so viel her. Wir werden das in diesem Sommer intensiv ausprobieren, das haben wir uns schon vorgenommen.

Saarlands FDP-Chef Oliver Luksic hat bereits in der „in der Corona Zeit mit meiner Familie sehr viele schöne Wanderwege erkundet, die Saar Gastronomie suche ich nun auch besonders häufig auf, um ein Zeichen zu setzen.“ In den Sommerferien plane er, „mit einem Aktiv-Urlaub Slowenien und Kroatien abseits großer Menschenmengen noch besser kennenzulernen.“

Oskar Lafontaine, Chef der Saar-Linken, verbringe seinen Urlaub „im Saarland und in Frankreich. Im Saarland empfehle ich viele schöne Radtouren und das Schwimmen in den Seen. Ein sehr schöner Radweg führt entlang der Saar, an der Saarschleife vorbei, zum Losheimer See“, empfiehlt er.

Oliver Luksic plant Sommerferien außerhalb Deutschlands. Foto: Bundestag/Andreas Schlichter/ Bundestag