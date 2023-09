Ein Tag der Sieger Behindertensportler zeigten sich bei Landemeisterschaften in Topform

Saarbrücken · (bub) Nach langer Pause infolge der Corona-Pandemie war am Dienstag wieder das traditionsreiche Sportfest der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Werkstätten für behinderte Menschen im Saarland. Die rund 1200 Teilnehmer bewiesen in vielen Disziplinen in und an der Hermann-Neuberger-Sportschule ihre Geschicklichkeit in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen.

12.09.2023, 16:28 Uhr

Beim Sportfest der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen an der Hermann-Neuberger-Sportschule machte diese Gruppe der Arbeiterwohlfahrt beim Sackwerfen mit. Foto: BeckerBredel

Von BeckerBredel