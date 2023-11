Landesentwicklungsplan Stadt kritisiert Entwurf zu Landesentwicklungsplan: „Ziele sind unangemessen und wirtschaftspolitisch falsch“

Hochwasserschutz: Weite Teile der Saarbrücker Innenstadt, aber auch die Gewerbegebiete entlang der Saar sollen im neuen LEP als Vorranggebiete für vorbeugenden Hochwasserschutz ausgewiesen werden. Grundsätzlich will die Stadt den Hochwasserschutz verbessern. Die neuen Pläne aber hält sie für „unangemessen“ und „wirtschaftspolitisch falsch“. Um eine „nachhaltige Siedlungsentwicklung“ zu sichern, müsse man flexibler entscheiden und planen können. Sollte der Hochwasserschutz im Innenstadtbereich wie vorgesehen verschärft werden, könnten zum Beispiel Flächen wie die von Halberg-Guss oder Saint Gobain in Brebach, das Becolin-Gelände in der Mainzerstraße, Gebiete rund um den Osthafen, aber beispielsweise auch im Umfeld der Congresshalle kaum noch entwickelt werden. Oder nur nach komplizierten, aufwändigen so genannten „Zielabweichungsverfahren“. Das schrecke Investoren ab und verschärfe das Bürokratie-Problem. Die Nutzung der Gewerbe- und Industrieflächen entlang der Saar müsse weiterhin „uneingeschränkt möglich sein“, sonst drohten Unternehmen abzuwandern.