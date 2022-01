Vorschlag: Corona-App kann Hauptinsturment für Kontaktdatenerhebung werden : Landesdatenschutzbeauftragte will Kontaktdatenerhebung abschaffen

Saarbrücken Der saarländische Landtag hat die Verlängerung der Covid-19-Maßnahmen beschlossen, auch die zur Kontaktnachverfolgung. Die Landesbeauftragte für Datenschutz, Monika Grethel, sieht letztere kritisch.

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Monika Grethel, hat sich in der Debatte um die Kontaktdatennachverfolgung überraschend positioniert. Nach Ihrer Einschätzung funktioniert die Kontaktnachverfolgung in der durch das saarländische Covid-19-Maßnahmengesetz vorgeschriebenen „lückenlosen“ Form nicht, weshalb das Gesetz geändert werden sollte. Grethels Hauptargument: Die Gesundheitsämter des Regionalverbandes und anderer Landkreise hätten die Überprüfung der Daten bereits zeitweise aussetzen müssen, wegen Personalengpässen. Doch mit ihrem Vorschlag zur Gesetzes-Änderung drang die Datenschutz-Beauftragte gestern bei der Mehrheit der Saar-Abgeordneten nicht durch. Beschlossen wurde die Verlängerung des saarländischen Covid-19-Maßnahmengesetz bis 31. März. Die bisherigen Regelungen zur Kontaktnachverfolgung gelten also weiter, etwa in der Gastronomie, in Kinos, Sporteinrichtungen und Altenheimen.

Grethel hatte sich am 14. Dezember mit einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden gewandt, in dem sie nicht nur die Kluft zwischen dem gesetzlich Vorgeschriebenen und der Realität in den Gesundheitsbehörden kritisch bewertete, sondern auch einen Gegenvorschlag entwickelte. Grethel hält es für den Pandemieschutz für effektiver, die bisher mit der Kontaktdatenerhebung beauftragten Stellen, etwa Gastronomen oder Kulturveranstalter, von dieser Pflicht zu entlasten und die Corona-Warn-App als Hauptinstrument bei der Pandemiebekämpfung einzusetzen und deren Rolle in die rechtlichen Vorgaben zu integrieren. Die Luca-App hält sie für ungeeignet, sie sei in der Breite der Bevölkerung nicht akzeptiert, schreibt sie und beruft sich unter anderem auf Stellungnahmen der Dehoga und des Poprates.