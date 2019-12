Grünpflege an zwei Autobahnen : Arbeiten auf der A 8 und der A 623

Friedrichsthal/Sulzbach Weil Bäume und Sträucher geschnitten werden, müssen Verkehrsteilnehmer ab Montag, 9. Dezember, auf der A 623 und der A 8 mit Behinderungen rechnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen dauern, und sie sind außerhalb der Hauptverkehrszeiten vorgesehen.

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) rechnet nach eigenen Angaben allenfalls mit punktuellen Verkehrsstörungen. Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, auf die Meldungen im Rundfunk zu achten, etwaige Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und etwas mehr Fahrzeit einzuplanen. Am Montag, 9. Dezember, wird auf der Autobahn 623 zwischen dem Autobahndreieck Friedrichsthal und Altenwald, Fahrtrichtung Saarbrücken, von 8.30 Uhr bis 17 Uhr gearbeitet, am Dienstag, 10. Dezember, in Fahrtrichtung Friedrichsthal von 8 Uhr bis 13 Uhr. Auf der A 8 wird am Mittwoch, 11. Dezember, zwischen Autobahndreieck Friedrichsthal und Elversberg von 9 bis 13 Uhr gearbeitet und einen Tag später in der Gegenrichtung von 9 bis 13.30 Uhr.