Grünschnittarbeiten : Land weist Fahrer auf Gehölz-Pflege an der A 623 hin

Land weist Fahrer auf Gehölz-Pflege an der A 623 hin

Saarbrücken Mitarbeiter des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) stutzen eine Woche lang das Gehölz an der A 623. Der Verkehr fließt einstreifig an der Wanderbaustelle vorbei. Die Arbeiten sind außerhalb der Hauptverkehrszeiten.

Der LfS rechnet daher mit nur vereinzelten Verkehrsstörungen. Er empfiehlt den Fahrern, auf die Verkehrsmeldungen im Rundfunk zu achten, Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und etwas mehr Fahrzeit einzuplanen. Die halbseitige Sperrung betrifft am Dienstag, 4. Februar, zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr zunächst die Fahrspur der A 623 Richtung Friedrichsthal zwischen den Anschlussstellen Ludwigsberg und Herrensohr. Von 13.30 Uhr bis 17 Uhr gehen die Arbeiten auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Saarbrücken weiter, und zwar dort zwischen den Anschlussstellen Herrensohr und Ludwigsberg.

Am Mittwoch, 5. Februar, sind die Arbeiten zwischen 8 und 10 Uhr an der Anschlussstelle Sulzbach Richtung Neunkirchen, dann ohne halbseitige Sperrung. Die Anschlussstelle Dudweiler bleibt in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen 10 und 14 Uhr gesperrt.