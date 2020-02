Einschränkungen bis Mitte April : Teil der A620 in Saarbrücken wird saniert

Teil der A620 in Saarbrücken wird saniert

Saarbrücken Zwischen Autobahndreieck Saarbrücken und der Wilhelm-Heinrich-Brücke erneuert der Landesbetrieb für Straßenbau auf einer Strecke von 4,3 Kilometern die Schutzeinrichtungen. Während der Sanierung kann es zu Verkehrsstörungen kommen.

Die Schutzeinrichtungen in diesem Bereich entsprächen nicht mehr den geltenden Regeln und müssen daher aus Gründen der Verkehrssicherheit erneuert werden.

Je nach Baufortschritt wird es auch nötig sein, die Anschlussstelle Güdingen zu sperren. Darüber will der LfS rechtzeitig informieren und dann auch Details zur geänderten Verkehrsführung mitteilen.

Der LfS kündigt an, während der Sanierung die Verkehrslage zu berücksichtigen. „Gearbeitet wird in kleineren wandernden Baufeldern außerhalb des Berufsverkehrs“, so der Landesbetrieb.Der LfS kann dennoch Verkehrsstörungen nicht ausschließen und bittet daher die Verkehrsteilnehmer, vorsorglich mehr Fahrzeit einzuplanen.