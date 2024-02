Landesbeste Azubis aus dem Regionalverband Saarbrücken Sie ist die letzte Maßschneiderei-Auszubildende des Saarlandes – und kleidet jetzt Kölner Opernstars ein

„Es gibt einen Unterschied von großen Aufträgen zu kleineren. Bei den großen habe ich das Teamwork sehr geschätzt. Es ist schön zu sehen, was man gemeinsam alles geschafft hat“, sagt Hoffmann. Zu solchen Aufträgen gehöre das Einkleiden einer ganzen karnevalistischen Garde. Dabei würden bis zu 24 Kostüme hergestellt. Die Herstellung all dieser Kostüme nimmt bis zu 600 Stunden in Anspruch. „Bei kleineren Einzelaufträgen bereitet mir der Moment, wenn Verzierungen wie Borten oder Straß aufgenäht werden können, am meisten Freude. Dann weiß man schon, wie sich die Kunden freuen werden.“ Es sei immer ein einprägsamer Tag, wenn ein kleines Mädchen in sein Mariechenkostüm schlüpft.