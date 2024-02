Landesbeste Azubis aus dem Regionalverband „Bei mir gibt es nie Eskalationsgespräche“ – er ist der beste saarländische Azubi im Dialogmarketing

Eine gute zwischenmenschliche Ader sei im Beruf von großer Bedeutung. „Am meisten Freude bereitet es mir, die Kunden am Telefon mit einem Lächeln zu verabschieden. Sich um ein Anliegen kümmern, die Probleme zu lösen, sodass sie am Ende zufrieden sind, ist schön. Bei mir gibt es nie Eskalationsgespräche. Am Ende legt man mit einem Lächeln auf“, so der Auszubildende. Natürlich könne es auch passieren, dass man nicht weiterhelfen kann, doch damit müsse man leben.