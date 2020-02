Zuschuss vom Land : Saarbrücken saniert Schulschwimmbäder

Saarbrücken Der Stadt fehlte lange das Geld, um ihre Lehrschwimmbecken auf der Höhe der Zeit zu halten. Eins musste sogar schließen. Jetzt kommt die Kehrtwende.

Der Investitionsbedarf an den acht saarländischen Standorten beläuft sich nach Angaben der Kommunen auf insgesamt rund 3,5 Millionen Euro. Davon entfällt der Großteil auf die sechs Lehrschwimmbecken in Saarbrücken. Die anderen beiden Becken sind in Merchweiler und Losheim.

„Ein Teil der Grundschüler kann nicht schwimmen, auch in Saarbrücken. Das ist nicht hinnehmbar. Wir müssen den Saarbrücker Kindern gute Möglichkeiten bieten, schwimmen zu lernen. Dabei erfüllen Lehrschwimmbecken eine wichtige Funktion. In Saarbrücken werden zurzeit sechs Lehrschwimmbecken betrieben“, sagt der Pressesprecher der Stadt Saarbrücken, Thomas Blug. Die Landeshauptstadt begrüße die Ankündigung des Bauministers, die Sanierung zu unterstützen. Die Anlagen in Saarbrücken befinden sich an den Grundschulen Aschbach, Dellengarten, Am Geisberg, Folsterhöhe und Kirschberg sowie an der Gemeinschaftsschule Rastbachtal.