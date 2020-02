Zuschuss : Land fördert Erneuerung von sechs Lehrschwimmbecken

Saarbrücken Mit zwei Millionen Euro unterstützt die Landesregierung die Sanierung von acht Lehrschwimmbecken an saarländischen Grundschulen.

Der Investitionsbedarf an den acht Standorten beläuft sich nach Angaben der Kommunen auf insgesamt rund 3,5 Millionen Euro. Der Großteil der Sanierungskosten entfällt auf die sechs Lehrschwimmbecken in Saarbrücken. Die anderen Schulschwimmbäder sind in Merchweiler und Losheim. Außerdem plant die Stadt Saarbrücken, langfristig das geschlossene Lehrschwimmbecken in Dudweiler wieder in Betrieb zu nehmen.