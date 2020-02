Großbrand in Völklingen-Fenne : Lagerhalle neben Bordell brennt – Besucher werden evakuiert

Foto: BeckerBredel

Völklingen-Fenne In der Nacht auf Montag stand eine Lagerhalle in Völklingen-Fenne in Flammen. Das benachbarte Bordell musste evakuiert werden. Die Besucher wurden in einem Linienbus untergebracht.



Stürmischer Wind durch das Tief Sabine ließ im Saarland am Sonntag (9.2.2020) nicht nur Bäume umstürzen. In Völklingen-Fenne gab es einen Großbrand in einer Lagerhalle in der Hausenstrasse. Dort, direkt angrenzend an ein Bordell, wurden Fahrzeuge, darunter wertvolle Oldtimer, und Kunststoffenster gelagert.

Bei Ankunft der Wehr aus Völklingen stand die Halle nach Angaben der Wehrführung in Vollbrand. Daher habe man Einsatzkräfte aus Gersweiler und Klarenthal zur Unterstützung angefordert. Mit Wasser und Schaum wurde das Feuer gelöscht, es entstand erheblicher Sachschaden. Die Bordellbesucher wurden evakuiert und in einem Linienbus untergebracht.