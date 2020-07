Talente überzeugen bei Läufermeeting : TBS-Läuferinnen liefern in Rehlingen gute Ergebnisse ab

Saarbrücken Beim Läufermeeting des LC Rehlingen überzeugten die drei Starterinnen des TBS beim Corona-bedingt späten Einstieg in die Stadionsaison. „Von Beginn an flott los“ war das Motto, ging es doch nur darum, die eigene Form zu testen und eine gute Zeit zu erzielen.

Am besten und schnellsten war Hannah Jung (W14) im 800-Meter-Lauf unterwegs. Nach einer mutigen ersten Runde fiel sie in Runde zwei kaum ab. Mit einer Steigerung um fast fünf Sekunden hat sie in 2:32,53 Minuten jetzt die nächste Marke von 2:30 Minuten in Reichweite. Hannah Bossung (W13) wartete auf mit der größten Steigerung, war aber am unzufriedensten. Der Neuzugang beim TBS muss in diesem Jahr noch für den TV Homburg starten. Ihr Ergebnis von 2:47,89 Minuten bedeutet die Steigerung ihrer Bestzeit um fast 30 Sekunden und lässt bei entsprechendem Training auf eine noch bessere Zeit hoffen. Als „Kurzstrecke“ bezeichnet TBS-Athletin Eva John (W14) die 800-Meter-Distanz. Sie fühlt sich auf längeren Strecken deutlich wohler. Auch für sie hieß es Bestzeit: 2:57,83 min. Sie freute sich, dass sie zum ersten Mal eine 800-Meter-Distanz in weniger als drei Minuten geschafft hat. Aber sie bewährt sich bis zum Saisonende gern bei längeren Läufen.