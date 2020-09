Melitta Czerwenka-Nagel : Top-Läuferin (90) will Weltrekord über 400 Meter

Top-Läuferin Melitta Czerwenka-Nagel kündigt einen Weltrekordversuch über 400 Meter an. Foto: dpa/Oliver Dietze

Fraulautern (red) Die älteste saarländische Spitzen-Leichtathletin, Melitta Czerwenka-Nagel (90), will am 14. September einen Weltrekord in ihrer Altersklasse über 400 Meter laufen. Die aktuelle Bestzeit von Diane Hoffman (USA) liegt bei 2:44,25 Minuten.

Diese Zeit unterbot Melitta Czerwenka-Nagel im Training bereits mehrfach.

Die saarländische Spitzensportlerin musste knapp zwei Jahre pausieren, um die Folgen eines Autounfalls zu überwinden. Ein Pkw hatte sie am Fuß verletzt. Danach folgten kleinere gesundheitliche Probleme, und schließlich wurden alle geplanten Wettkämpfe wegen Corona abgesagt.