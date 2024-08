Zoff um Lärmschutzwand Lärmschutzwand beim Staden stößt auf Kritik

Der BUND sieht noch weitere Kritikpunkte: „Die Maßnahme wird nur auf einer Seite der A 620, also nur in einer Fahrtrichtung vorgenommen. Damit besteht technisch besehen das Risiko, dass sich Lärm an den neuen „Lärmdiffraktoren“ spiegelt, das heißt. auf die Gegenseite hin reflektiert wird. Hierzu müssten anerkannte Lärmschutztechniker eine kompetente Aussage machen können. Wenn dies eintritt, verstärkt sich die Lärmtransmission nach Reflektion unter Umständen über die „Lärmdiffraktoren“ hinweg auf die gegenüberliegende Saarseite. Die Maßnahme ist angesichts der Kürze der Strecke überproportional teuer. Ein einfaches Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde wäre mit Sicherheit kostengünstiger, wobei Messungen von uns mit geeichtem Messgerät jüngst ergeben haben, dass das auf Höhe der Baustelle angeordnete Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde gemessene Minderungen des Lärms von 1,2 Dezibel bis zu 2,2 Dezibel gegenüber dem vorhergehenden Zustand (Tempo 80 Kilometer pro Stunde an eben dieser Stelle) bringt. Zu monieren ist ferner, dass die Schutzmaßnahme – so sie denn nennenswerte Schutzwirkung entfalten wird – zunächst einmal den Besuchern des Biergartens auf der gegenüberliegenden Saarseite zugute kommt und erst anschließend den weiter entfernt wohnenden Anwohnern des Stadtteils St. Johann. Nicht profitieren werden von dieser Maßnahme die Bürger in St. Arnual“, sagt Bach und kommt zu einem einfachen Fazit: „Wir halten nach wie vor ein auch die Verkehrssicherheit auf diesem unfallträchtigsten saarländischen Autobahnabschnitt verbesserndes und die Umwelt entlastendes Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde in beiden Fahrtrichtungen für die nachhaltigere, kostengünstigere und sinnvollere Lösungsmöglichkeit und werden weiterhin werbend dafür eintreten.“