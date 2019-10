Großrosseln : Ladendiebin verliert ihr Smartphone

Am Freitag, 9.30 Uhr, stahl eine Unbekannte in einem Drogeriemarkt in Großrosseln Kosmetikartikel und flüchtete. Sie stieg auf dem angrenzenden Parkplatz in einen schwarzen Mini Cooper mit französischen Kennzeichen und fuhr in unbekannte Richtung davon.

