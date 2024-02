Rettung in letzter Minute „Runder Tisch“ rettet Saarbrücker „Fruchteria“

Die Lage des Ladens, der Ende Februar sein zehnjähriges Bestehen feiert, drohte bedrohlich zu werden. Da wurde die Inhaberin auf das Projekt „Runder Tisch“, federführend betreut von der IHK Saarland, aufmerksam. Sie meldete sich bei diesem auf Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) spezialisierte Projekt an. Mithilfe der beiden Projektbetreuer Markus Metz und Darius Nadery wurde eine Strategie erarbeitet und umgesetzt, die die „Fruchteria“ wieder auf die Spur brachte. „Wenn wir nicht gehandelt hätten, wären wir in die roten Zahlen gerutscht“, so Andrea Dumont. Auch in Krisenzeiten, so ihr unternehmerisches Credo, muss sich das Geschäft zumindest selbst tragen. Voraussetzung an der Teilnahme an diesem saarländischen Programm – bundesweit einmalig – „ist eine positive Fortführungsprognose“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé. Bei der „Fruchteria“ war sie gegeben.