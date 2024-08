Hotels nahezu ausgebucht Kurz vor der Deutschland-Tour wächst der Frust in Saarbrücken – Restaurant spricht von enormen Verlusten

Für Peter H. ist die Sache wirklich blöd gelaufen. Am Sonntag wird der Saarbrücker 80 Jahre alt, am Sonntagvormittag wollte er diesen besonderen Tag gemeinsam mit Freunden und Verwandten feiern. Schon vor einem halben Jahr habe er „alles wunderbar geplant“, 30 Leute sollten kommen ins „Kleine Restaurant“ in der Spichererbergstraße am Triller in Saarbrücken.