Kurse für Therapie-Hunde-Teams

In der Ausbildung gehe es um die optimale Vorbereitung auf die etwa einstündigen Besuche bei alten und kranken Menschen. Immer wieder fragten daher soziale Einrichtungen Therapiehundeteams an. Hund und Besitzer müssten für besondere Fähigkeiten mitbringen. Vor der Ausbildung erfolge daher ein Test, ob die Teams ihren späteren Aufgaben gewachsen sind. Auch 2018 werde es Lehrgänge geben, und das Angebot werde zunehmend soziale Einrichtungen erreichen. Die nächste Ausbildung startet am 23. September im Ortsverein Kirkel, Eisenbahnstr. 13, 66459 Kirkel-Neuhäusel. Sie endet mit der Abschlussprüfung im März 2019.

Anmeldung bei Jenny Dietzen, Tel. 0152 29188344 oder beim DRK-Landesverband, Christine Krafczyk, Tel. (0681) 5004-255.