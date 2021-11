Kuriose Tat : Dieb klaut 12 Kanaldeckel in Saarbrücken - und lässt sie dann zurück

Dieb klaut 12 Kanaldeckel in Saarbrücken - und lässt sie dann zurück

Saarbrücken Am vergangenen Mittwoch ereignete sich in Saarbrücken eine kuriose Tat: Ein Dieb klaut zwölf Kanaldeckel. Letztendlich hatte er aber davon gar nichts.

Letzten Mittwoch gingen bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehrere Mitteilungen ein, wonach in verschiedenen Straßen die Kanaldeckel entwendet wurden.

Mehrere Zeugen gaben an, einen weißen Pritschenwagen mit Kranaufbau beobachtet zu haben. Den Fahrer beschrieben sie als männlich, 40 bis 50 Jahre alt, zirka 1,80 groß, mit kurzen blonden Haare und mit einem weißen Arbeitsanzug und weißer Mütze bekleidet.

Die Polizei fand dann am späten Nachmittag den weißen Pritschenwagen auf einem Feldweg in Gersweiler. Der Transporter hatte sich offensichtlich festgefahren. Die Kennzeichen des Fahrzeugs waren entfernt. Und zwischen weiterem Metallschrott auf der Ladefläche lagen – zwölf Kanaldeckel! Offensichtlich hatte der Fahrer das Fahrzeug nicht befreien können und musste es samt Diebesgut zurücklassen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Erste Spuren wurden bereits gesichert und werden ausgewertet. Die Kanaldeckel hat man wieder an ihre ursprünglichen Plätze zurückgebracht und so die Sicherheit im Straßenverkehr wiederhergestellt.