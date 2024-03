Demo gegen PKK-Verbot 450 Menschen gehen bei Demonstration zu kurdischem Neujahrsfest in Saarbrücken auf die Straße

Rund 450 Menschen versammelten sich am Mittwoch, 20. März, um 17 Uhr am Landwehrplatz, um an der Newroz-Demonstration des Kurdischen Gesellschaftszentrums Saarbrücken teilzunehmen. Das kurdische Neujahrsfest Newroz steht für Widerstand und Freiheit und trägt eine große Bedeutung für viele Kurden. Die Menschen demonstrieren im Sinne des kurdischen Widerstandes in Syrien, im Irak, im Iran und in der Türkei.