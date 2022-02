Interkulturelles Kunst-Projekt : Schuhe werden zu Kunstwerken und haben viel zu erzählen

Saarbrücken In einem interkulturellen Kreativ-Workshop im Arrival Room in Saarbrücken haben Frauen alte Schuhe zu Kunstobjekten umgestaltet – und dabei viel über Lebenswege erfahren. Bis 6. März werden die entstandenen Arbeiten ausgestellt.

Eva beispielsweise hat gleich mehrere Schuhe gestaltet. Ein Paar ausgetretene Exemplare hat sie bunt angemalt und mit einem lustigen Gesicht versehen. „Die erinnern an eine Clown-Ausbildung, die ich vor ein paar Jahren abbrechen musste, weil eine Augen-OP bei mir völlig schief gegangen ist“, erzählt sie ein wenig traurig. Petra neben ihr hat aus ihrem alten Clog eine grellgrüne, blühende Blumeninsel gemacht. „Ich sehne mich nach Sonne und Frühling“, sagt sie gutgelaunt und sprühend vor Unternehmungslust. Moula gegenüber am Tisch hat einen alten Turnschuh in den Landesfarben Algeriens gestaltet. „Ich habe Heimweh“, sagt die Frau, die schon lange in Deutschland lebt, aber enge Familienbeziehungen pflegt zu dem nordafrikanischen Land ihrer Geburt. „Meine Mutter hat mir diese Schuhe aus Algerien geschickt. Ich kann sie nicht wegwerfen“, erzählt sie.

Es sind Geschichten wie diese, die die Frauen sich erzählen. Nicht immer so dramatisch, aber doch oft sehr persönlich. Lotta, mit 16 Jahren die jüngste in der Gruppe, drückt ihre Verunsicherung über das eigene Leben in einer zunehmend unsichereren Welt in ihrem Sneaker aus. „Diversity“ ist ihr großes Thema – Vielfalt und das Recht und die Freiheit, so zu leben, wie man möchte. Den Workshop ließen die Frauen ausklingen mit einem gemeinsamen Abendessen. Am Frauentag, dem 8. März, wollen sie sich wieder treffen: In der Frauentags-Aktionszone in der Bahnhofstraße. „Kommt mit Trommeln und in roten Schuhen!“, fordert Petra E. Thoss die Gruppe auf. „Und seid laut!“