Moderne Galerie Saarbrücken : „Kunstgespräch und Crémant“ im Museum

Die Moderne Galerie lädt ein zur Reihe „Museum nach der Arbeit – Kunstgespräch und Crémant“. Thema am Mittwoch, 22. Januar, 18 Uhr: „Bruce Nauman und die Frage nach der Conditio Humana“ – also nach der „Natur des Menschen“.

In der Reihe können Besucher mit Kunstexperten sprechen oder mit Kuratoren durch aktuelle Präsentationen gehen. Diesmal stellt Ulrike Fuchs Werke der Ausstellung Rodin/Nauman vor. Um Anmeldung wird gebeten, Tel. (06 81) 99 64-23 4 oder per E-Mail: service@saarlandmuseum.de (Kosten: 5,50 Euro plus Eintritt, Getränk inklusiv).