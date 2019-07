Zusätzliche Fakten : Kunstgespräch in der Modernen Galerie

Das Saarlandmuseum lädt am Mittwoch, 17. Juli , um 18 Uhr in seine Moderne Galerie, Bismarckstraße 11-15, zur Veranstaltung „museum after work: Kunstgespräch und Crémant“. Dabei geht es um das Thema „Vor Aphrodites Tränen: Gerhard Hoehmes Etna-Zyklus“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red