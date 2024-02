Legendärer Saarbrücker Partyplatz Die „Kufa“ ist wieder da – und präsentiert diese Woche einen Skandal-Rapper (mit Fotostrecke)

Es gab Zeiten, Mitte und Ende der 1990er Jahre, da kamen Horden pickliger Abiturienten und Azubis vom Land in die große Stadt, um die große Welt kennenzulernen – die faszinierende Welt der Partynächte, die seinerzeit im Saarland nirgendwo sonst so geballt zu erleben war wie in der „Kufa“ in Saarbrücken.