Kundgebung in Saarbrücken : „Am 24. Februar 2022 begann eine neue Zeitrechnung in Europa“ - 2000 Menschen zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine (mit Fotos)

Foto: BeckerBredel 67 Bilder 2000 Menschen zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine

Saarbrücken Rund 2000 Personen starteten am Freitagnachmittag zur Demonstration zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine in Saarbrücken.

Am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Bürgerinitiative Info.saar.ua/UkraineFreundeSaar am Freitag zur Demonstration in Saarbrücken aufgerufen. Um 16 Uhr starten rund 2000 Teilnehmer an der Europa-Galerie und machen an drei Stationen Halt.

Plakate, Gebete und die Nationalhymne bei der Kundgebung in Saarbrücken

Plakate wie „Die Ukraine ist Europa! Welt, Freiheit, Demokratie“, „Fuck Putin“ oder „Ukraine, wir stehen zu Dir“ sind zu sehen. Immer wieder rufen die Demonstranten „slava Ukraini“, was so viel heißt wie „Ruhm der Ukraine“. An der Ludwigskirche bekunden die Teilnehmer ihre Trauer mit einem gemeinsamen Gebet für die Opfer des Krieges. „Gewähre uns den Sieg über die Tyrannen, die alle freien Menschen und Nationen versklaven würden. Gewähre uns Glauben und Verständnis, um all jene zu ehren, die für die Freiheit kämpfen, als wären sie unsere Brüder“, heißt es in dem Gebet. Die Nationalhymne der Ukraine wird laut und teilweise unter Tränen mitgesungen.

Dann geht es weiter zum Staatstheater, wo eine Botschaft zum Leben im Krieg im Mittelpunkt steht. Letzte Station ist der Schlossplatz, auf dem die Demonstranten die Solidarität mit und die Unterstützung für die Ukraine bekunden. „Am 24. Februar 2022 begann eine neue Zeitrechnung in Europa. Es war ein Tag, der nie wieder kommen sollte, hier, in der freien demokratischen Welt. Das Undenkbare ist geschehen. Ein Angriffskrieg ist ausgebrochen, begleitet durch unzählige Tote, unerhörte Gewalt und unsinnige Zerstörung dessen, was jahrelang aufgebaut wurde“, sagt Lesya Matiyuk, die Vorsitzende der Bürgerinitiative.

„Schön, die Unterstützung und den Zusammenhalt zu spüren“