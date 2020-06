Künstler : Viel Geld wartet auf Saarbrücker Künstler

Saarbrücken Die Kulturschaffenden in Saarbrücken haben das Stipendium des Kultusministeriums bisher kaum beantragt. Woran liegt das?

Die Saarbrücker Künstler und Kulturschaffenden hatten es bekanntermaßen in der Corona-Zeit besonders schwer. Nicht jeder ist berechtigt, die finanzielle Hilfe vom Bund zu bekommen, weshalb sich das saarländische Kultusministerium ins Zeug gelegt hat und nach eigenen Angaben 2,5 Millionen Euro Hilfe vom Land für ein Stipendienprogramm klargemacht hat. Seit Ende März wartet das Ministerium nun auf die Anträge. „Dabei haben wir den Antrag wirklich so einfach wie möglich gestaltet, er ist auf unserer Homepage frei zugänglich und bei Fragen kann man sich jederzeit an uns wenden“, bestätigt die Sprecherin Marija Herceg. Erst 36 Anträge insgesamt sind angekommen, davon wurden 28 mit 3000 Euro und acht mit zwischen 1500 und 2500 Euro bewilligt. So der Stand am 2. Juni. Die meisten kamen aus der Musikbranche und nur einige wenige aus der Bildenden Kunst, Literatur und anderen spartenübergreifenden Künsten.

Liegt es an der nötigen Offenlegung der finanziellen Lage der einzelnen Künstler? Eine Einreichung des letzten Lohnzettels als Nachweis würde genügen, doch darauf muss die künstlerische Tätigkeit erkennbar sein. Problematisch könnte daher die Bedingung im Antragsformular sein, dass der Kunstschaffende mindestens 50 Prozent seines Gehaltes aus künstlerischer Tätigkeit nachweisen muss – als Beweis dafür, auch wirklich Künstler zu sein. Verständlich, jedoch oft nicht das Abbild der Realität. So haben gerade junge Künstler, die zum Beispiel gerade erst ihren HBK-Abschluss in der Tasche haben, das Problem, sich erst einmal etablieren zu müssen. Überleben müssen diese ja trotzdem, auch in dieser Aufbauphase. Das ist meist nur durch Nebenjobs in anderen Sparten wie beispielsweise in der Gastronomie möglich. So könnte ein junger Saarbrücker Künstler, der zwar 450 Euro als Kellner verdient, aber trotzdem täglich acht Stunden an seiner Kunst arbeitet, dies über den Lohnzettel nicht nachweisen.