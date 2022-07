Ideen für die Ferien : Im KuBa gibt’s in den Ferien auch Kunst aus der Dose

Im KuBa gibt’s in den Ferien auch Kunst aus der Dose

Diese Aufnahme entstand bei einem früheren Graffiti-Workshop am KuBa. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Ob Graffiti, Film oder Rap: Das Saarbrücker Kulturzentrum am Eurobahnhof bietet jungen Leuten in Workshops die Gelegenheit, kreativ zu werden.

Kunst, die Spaß in die Ferien bringt, bietet das Kulturzentrum am Saarbrücker Eurobahnhof (KuBa) auch in diesem Sommer. Die Workshops für Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren stehen vom 22. bis zum 26. August im KuBa-Terminkalender und dauern jeweils von 11 bis 15.30 Uhr. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.