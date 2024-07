Kulturreferent Peter Lupp „Kunst und Kultur stärken auch den sozialen Zusammenhalt“

Die Renovierung des Jagdschlosses in Karlsbrunn hat er lange begleitet, jetzt führt er Besucher durch Haus und Garten. Peter Lupp, langjähriger Kulturreferent des Regionalverband Saarbrücken, wird auch weiterhin Vermittler sein: für Kunst und Kultur, für Baukultur, für alles, was Orte besonders macht. Seit Juni ist Lupp in Rente, doch schaut man sich an, was er noch alles begleitet und vorantreibt, ist das für ihn wohl nur ein Wort.