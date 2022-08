Kreative Jugendarbeit : JUZ Malstatt: Mit Kunst zu mehr Selbstbewusstsein

Im JUZ Malstatt entstand ein ganzer Raum mit selbst gemalten Portraits von Kindern und Jugendlichen. Foto: Andrea Spaniel

Malstatt Zusammen Kunst machen, dabei Gemeinschaft erfahren und Selbstbewusstsein entwickeln – das war das Ziel eines Projektes im Jugendzentrum in Malstatt, an dem vor allem Jugendliche aus Roma-Familien teilnahmen.

Über Kreativität und mit „Selbermachen“ erreicht man oft Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht offen sind für Experimentelles, Neues. So war es auch im Jugendzentrum in Malstatt in der Frankenstraße. Dort (und in dem Viertel rund um den Kirchberg) leben viele große Roma-Familien. Deren Kinder wiederum nutzen das Zentrum gerne als Treffpunkt. „70 bis 80 Prozent unserer Klientel sind Roma“, erklärt Aaron Schork, der im JUZ als Sozialarbeiter mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeitet. Und folglich ihre Nöte und Sorgen und die oft schwierigen Lebensumstände kennt.

Unter den vielen migrantischen Gruppen, die in Malstatt leben, haben vor allem Roma Probleme, die Schule zu schaffen, eine Lehrstelle zu finden. Das bestätigt Schork. Zwei von zehn Jugendlichen verließen die Schule ohne Abschluss, schätzt er.

Dass das am Selbstbewusstsein kratzt und das Leben am Rande der Mehrheitsgesellschaft verfestigt, ist logisch. Umso mehr freute man sich im JUZ Malstatt über das Kunstprojekt „Connect“ unter dem Motto „Verbundenheit – gemeinsam statt einsam“ im Rahmen des Programms „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Saarbrücker Künstlerinnen Leslie Huppert und Astrid Spaniol betreuten das mehrmonatige Projekt, in dessen Rahmen ein kompletter Raum des JUZ von Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren künstlerisch gestaltet wurde.

Leslie Huppert, Aaron Schork und Astrid Spaniol (v..l.) vor einer der von Jugendlichen künstlerisch gestalteten Wände im Jugendzentrum Malstatt. Foto: Esther Brenner

Das eigene Foto wird zum Kunst-Motiv

Die jungen Leute hätten schnell für die Kunst Feuer gefangen, erzählen die beiden Künstlerinnen beim Ortstermin. Denn was sie dort an die Wand pinselten, hatte direkt etwas mit ihnen selbst zu tun. Ihre Motive: die Jugendlichen selbst. „Wir haben ein Foto gemacht von jedem, der wollte, und es dann an die Wand projiziert. Dann zeichneten die Jugendlichen ihre Konturen mit Bleistift nach und malten diese anschließend aus“, erklärt Astrid Spaniol die simple Technik. Deren Vorteil: Man sieht schnell Ergebnisse.

„Für Kinder mit nur kurzen Aufmerksamkeitsspannen ist das wichtig, um sie überhaupt bei der Stange zu halten“, berichtet Leslie Huppert. Sie hat viel Erfahrung in der Arbeit mit schwierigen Gruppen, arbeitete auch schon künstlerisch mit Häftlingen in verschiedenen Haftanstalten. Derzeit ist sie im Rahmen eines solchen Projektes mit weiblichen Häftlingen in Zweibrücken beschäftigt. „Viele der Teilnehmer hier im JUZ gehen in die Förderschule Ludwigsberg. Sie können sich schlecht konzentrieren und haben viele Schwierigkeiten“, weiß Huppert. „Hier haben sie erfahren, dass sie etwas zu Ende bringen können, auf das sie stolz sind“, ergänzt Astrid Spaniol. „Sie haben sich gegenseitig motiviert.“ Und weil das so gut geklappt habe, wolle die Ludwigsberg-Schule nun ebenfalls ein ähnliches Projekt durchführen, freuen sich die beiden Künstlerinnen.

Selbstbewusstsein – das fehle vielen dieser Kinder und Jugendlichen, die oft Ausgrenzung seitens der so genannten Mehrheitsgesellschaft erlebten, weiß Aaron Spork. „Andererseits grenzen sie sich auch explizit als Roma gegenüber anderen Gruppen ab“, berichtet er. Was wieder zu Konflikten führen kann. Dass sie nun durch die entstandenen Portraits – viele davon in Lebensgröße – als Individuen und nicht nur als Mitglieder einer bestimmten migrantischen Gruppe wahrgenommen würden, stärke die jungen Menschen.

Es sind vor allem junge Männer, die ins JUZ kommen, um dort Musik zu hören, Tischkicker oder Videospiele zu spielen, abzuhängen. Folglich finden sich nur wenige Portraits von Mädchen an den Wänden. „Die mussten wir ein bisschen ins Projekt locken“, sagt Leslie Huppert. Nun ist der Raum fertig, vielleicht richtet das JUZ dort eine Lounge ein. Auf jeden Fall aber habe sich der Aufwand gelohnt. Die Kinder und Jugendlichen hätten durch das gemeinsame Malen einen Gemeinschaftssinn und ein Gefühl der Verbundenheit entwickeln können, sind sich die Künstlerinnen sicher.