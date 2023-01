Saarbrücker Kneipenkultur : In der „Brass“ sind bald auch die Jazzer aus dem Zing zu Hause

Update Saarbrücken Die Brasserie am St. Johanner Markt hat neue Pächter: Trixi und Michael „Milux“ Eichinger übernehmen die Kult-Kneipe des legendären Wirtes Micha Weber, der vor zwei Jahren verstarb. Michas langjährige Weggefährten pflegen sein Vermächtnis – und holen jetzt die Jazz-Szene ins Lokal.

Dunkles Holz, lange, sehr lange Theke. Eine ordentliche Anzahl von Barhockern. Ganz viel französische Deko – darunter so einige vor Jahrzehnten geklaute Straßenschilder – und ein recht flexibel einsetzbarer Billardtisch, der bei Konzerten (meist am Wochenende) weichen muss, damit Band und Publikum überhaupt Platz finden. In solch einer familiären Enge kommt man sich zwangsläufig näher. Und so ist diese schmale Kneipe in der Saarbrücker Fröschengasse, in der oft und gern gefeiert wird, eigentlich auch nur was für kontaktfreudige, offene Menschen. Nicht nur im Sommer trifft man sich hier auch vor der Tür auf einen Drink.

Er rettete die Brass vor dem Aus: Gastronom Jürgen Petry

Dass es die Brasserie überhaupt noch gibt trotz Corona und dem Tod von Micha Weber, der am 13. Januar 2021 72-jährig verstarb und die Kneipe fast 50 Jahre lang geführt hatte, verdankt sie dem Engagement einer ganzen Reihe von Menschen, die an ihrem Tresen sozusagen groß geworden sind. Darunter die neuen Pächter Trixi (60) und Michael (50) „Milux“ Eichinger, aber auch Jürgen Petry (72), einem anderen gastronomischen Urgestein am St. Johanner Markt (Gasthaus Zahm, früher St. J. und Café am Schloss). Aus alter Verbundenheit hatte Petry die Brasserie nach Webers Tod kurzerhand übernommen – und damit vor dem Aus gerettet (wir berichteten). „Mein Job ist gemacht, ab 1. Januar übernehmen Trixi und Milux. Es hat Spaß gemacht, und es war mir eine Ehre, diese wunderbare Kneipe vor der endgültigen Schließung zu bewahren“, schrieb Petry Ende Dezember auf Facebook. „Der Laden lebt und läuft, und ich wünsche den beiden ‚Jungunternehmern’ alles Gute mit der Brass und immer eine gute Hand“.

Erst Stammgäste, jetzt neue Pächter

Die beiden „Jungunternehmer“ sind selbst alte Stammgäste und seit vielen Jahren erfahrene Brasserie-Theker. „Ich komme schon seit 45 Jahren hierher“, erzählt Trixi. Milux seit 20 Jahren. Die beiden wollen jetzt zwar frischen Wind in die Traditionskneipe bringen, aber auch das Vermächtnis ihres frankophilen „Patrons“ Micha Weber pflegen. Die Eichingers haben gerade erst geheiratet. „Aber nicht wegen der Brasserie“, scherzen sie. Obwohl sie sich dort kennenlernten.

Zum zweiten Todestag: Alte Fotos erinnern an Micha Weber

Der Patron, an den sie an dessen zweitem Todestag diesen Freitag (13. Januar) mit einer Dia-Show erinnern, blickt wohlwollend lächelnd vom Schwarz-Weiß-Foto aus „seiner“ Nostalgie-Ecke in „seine Brass“. Die hatten Petry, die Eichingers und ein paar weitere Helfer nach dessen Tod liebevoll renoviert – ohne den eigenwilligen, französischen Stil mit den vielen kuriosen Saarbrücker Bezügen zu ändern. Nicht alle Schilder, Plakate und Andenken von Micha fanden zwar den Weg zurück an die Wände. Aber immer wieder hole man ein, zwei originelle Stücke aus dem Keller nach oben. Und so weht weiter der Geist des legendären St. Johanner Markt-Wirtes durch die Kneipe in der Fröschengasse. Ein „großes Herz“ habe „der Patron“ gehabt, sagt Trixi. Und dementsprechend viele Freundinnen und Freunde. Viele kamen erst auf ein Bier – und blieben dann Jahrzehnte. Heute mische sich das „alte“ Stammpublikum mit neuen, jungen Gästen, freuen sich Trixi und Milux. Dessen Spitzname ist übrigens eine Verschmelzung aus Michael und Luxemburg, denn dort ist der 50-Jährige aufgewachsen.

Der Theken-Job als Ausgleich

Die beiden können zudem auf ihr zuverlässiges Theken-Team zählen: Vera kennt man nicht nur aus der Brasserie, sondern auch vom Gemüse-Stand auf dem Markt. Nina, Ammar aus Syrien und Kevin aus Luxemburg helfen seit Michas Tod aus. „Holgi“ – im „echten“ Leben Sozialarbeiter – ist seit fast 30 Jahren dabei. Für die meisten ist die Arbeit in der Brasserie nicht nur ein (Neben-)Job, sondern auch ein Ausgleich. Das gelte jedenfalls für ihn, sagt Milux Eichinger, der unter der Woche als Kundenberater für eine Saarbrücker Industriebedarf-Firma arbeitet.

Jazzer ziehen vom Zing in die Brasserie

„Wir haben super liebe Gäste“, findet die Wirtin. Und die wiederum schätzen das Musik- und Kulturprogramm der Brasserie. Am Wochenende findet meistens ein Konzert statt. Blues, Pop, Rock, Chanson. Viele bekannte saarländische Künstler haben hier schon gespielt, neue Gruppen aus der Großregion sind hinzu gekommen. Junge Talente können sich ausprobieren. Jürgen Petry legte großen Wert auf gute Musik, die Eichingers wollen das auch tun – und bieten künftig der Jazz-Szene eine neue Heimat, die im Herbst durch die Schließung des Zing im Nauwieser Viertel (wir berichteten) einen wichtigen Spielort verloren hat. Immer sonntags soll es künftig im zweiwöchigen Rhythmus Jazz-Konzerte mit anschließender Jam-Session geben. Am 5. Februar soll es los gehen.

Lustige Kinoabende, Lesungen und Kunst

Die beiden planen noch ein paar weitere Besonderheiten: „Wir wollen zum Beispiel Krimilesungen und Vernissagen machen“, erklärt Trixi. Auf dem engen Raum? „Ja, Künstler bringen Staffeleien mit oder zeigen ihre Arbeiten auf dem Billardtisch.“ Und dann gibt es ja noch die lustigen Kinoabende, meist donnerstags. Dann kann man schon mal Menschen in Bademänteln in und vor der Kneipe dabei beobachten, wie sie mit „White Russian“-Drinks anstoßen – genauso wie der „Dude“ (alias Jeff Bridges) im Kultfilm „The big Lebowski“ von den Coen-Brüdern aus dem Jahr 1998. Oder es dröhnt Falcos „Rock me Amadeus“ aus den Boxen, während dessen legendäres Wiener Konzert von 1993 über die Leinwand flimmert.