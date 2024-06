Kunst in der Kirche Haus Gottes bietet Kunst-Quartett viel Raum

„Wir haben uns sehr gefreut, als wir hörten, dass wir in der Kirche ausstellen dürfen“, erzählt Ruth Bellon. Annette Marx fügt hinzu, dass man sehr glücklich sei, die Kirche nutzen zu können, sie sei ein besonderer Ort. Daher wich das „Sommernachtsraumkollektiv“ auch von seinem ursprünglichen Konzept ab. Denn wenn an diesem Samstag um 19 Uhr die Ausstellung in der Kirche eröffnet wird, wird es verschiedene Reden geben. Die Vernissagefeier findet jedoch in den beiden benachbarten Ateliers von Annette Marx und Ruth Bellon in der Cecilienstraße 33 statt. Außerdem habe man diesmal lange nach einem Namen für die Ausstellung gesucht, erklärt Albert Herbig, Künstler und Inhaber der Galerie „Sali e Tabacchi“ in der Feldmannstraße. Nun heißt sie „Nächster Halt Johanneskirche“, genau wie es auf der Saarbahn geschrieben steht, bevor sie dort hält. „Wenn die Tür der Kirche offen steht und die Saarbahn aus der Kaiserstraße ankommt, kann man genau den Namen lesen“, fügt er hinzu.