Musikspektakel : Ein Weltfest bringt Saarbrücken zum Klingen

Nick Rendell und Vanessa Wagner sangen auf der Alten Brücke. Foto: Davind Lemm/David Lemm

Saarbrücken Die Landeshauptstadt feiert sich bei der Fête de la Musique warm für die Sommerwochen. Und der nächste Knüller lässt nicht lange auf sich warten.

Die Sonne strahlt vom postkartenblauen Himmel, treibt die Quecksilbersäule weit über die 30-Grad-Marke. Eine Woche vor dem Saarbrücker Altstadtfest bringt die Stadt sich in Feierlaune für die schönsten Wochen des Jahres. Während der Fête de la Musique schwirren allenthalben neue Melodien schwirren durch die City. Denn jeder darf ja mitmachen, jeder zuhören. Kostenlos.

Ein Duo klinkt sich auf der Alten Brücke ein in dieses Sommerfest der Musikanten. „Du bist die Brücke in meiner Großstadt“, singt Nick Rendell (31) lauthals und augenzwinkernd. Er stimmt den von ihm geänderten Sport-Freunde-Stiller-Klassiker mit Duo-Partnerin Vanessa Wagner (23) an. Die beiden haben sich spontan in der prallen Sonne samt Verstärker, Mikro und Gitarre postiert. Einen Namen haben die beiden für ihr Duo noch nicht. Aber sie freuen sich auf Vorschläge.

Dabei treten sie bereits regelmäßig bei Geburtstagen und Hochzeiten auf. Nicks Visitenkarte liegt mit dem von Zuhörern spendierten Münzgeld im aufgeklappten Gitarrenkoffer. Der Musiker buhlt um Aufmerksamkeit, wendet sich mit einem „Hallo“ an die „Frau mit der schönen gelben Bluse“, spricht mit weiteren Passanten und greift deren musikalische Wünsche eifrig auf.

Einen Verstärker nutzt auch Solo-Saxophonist „Löws Jazz One“. Er beschallt mit mit Klassikern wie „Besame mucho“ den Cora-Eppstein-Platz. Dort lauschen Alt und Jung im Schatten der Bäume und auf Treppenstufen, während sich Kinder planschend im Brunnen abkühlen.

„Bienvenue à la Fête de la Musique“, begrüßt am Gustav-Regler-Platz das Trio Mellow das bunt gemischte Publikum, während ein Hochzeiter-Auto dosenklappernd eine Runde vor dem Rathaus dreht. Mellow und die Damen-Folk-Formation Iconic (Annina Casalino und Mizzi Bock) überzeugen mit gefühlvoll dargebotenenen Klassikern. Mellow grüßt mit „Summerwine“ und „Jesus wants me for a Sunbeam“ die Sonne. Und macht den Zuhörern Freude.

„Ich wusste nichts von dieser Veranstaltung“, sagt Germanistik-Studentin Isabelle (28). Und sie bleibt kurzerhand stehen, als sie ihre Freundin, die Geigerin von Mellow, erblickt. „Noch 40 Minuten bis zum Sommer“, lässt der Mellow-Sänger die Hörer wissen. Und er hat Recht.

Der 21. Juni markiert als längster Tag mit der Sommersonnenwende den kalendarischen Anfang der wohl beliebtesten Jahreszeit. Seit 2007 begeht die Landeshauptstadt jährlich diesen Sommeranfang mit der Fête de la Musique, dem Fest der Musik: genau wie 540 Städte weltweit, davon 300 in Europa und rund 50 in Deutschland.

Was 1982 mit der Idee des damaligen französischen Kulturministers Jack Lang, ein paar Stromanschlüssen und viel Idealismus in Paris begann, hat sich längst zu einem globalen und populären Ereignis entwickelt. Und in Saarbrücken Tradition.

So verwundert es nicht, dass Savoy-Truffle-Keyboarder Zippo Zimmermann am vollbesetzten Fürst Ludwig gleich zu Anfang des Auftritts das Publikum für das kommende Jahr „selber Ort, selbe Uhrzeit“ einlädt. Dann legt Savoy Truffle einen „soliden Auftritt“ hin, wie Fan Floriane (38) befindet.

Solide ist auch das vom „HalfMOON Project“ im Jules Vernes dargebotene Repertoire, aktuelle und traditionelle Folklore-Lieder aus dem Mittleren Osten. Obwohl sich Flugbegleiterin Katrin (38) nur wegen des Veranstaltungsortes dort eingefunden hat, ist sie dennoch von dieser interessanten Fusion aus arabischem Gesang und westlichen Jazz-Elementen fasziniert.

Nicht nur fasziniert, sondern geradezu enthusiastisch ist Hanna (20): „Dieser Surf-Ride-Punk gibt dir das Gefühl von Gischt, die dir ins Gesicht spritzt“, sagt sie über den Auftritt der „Surfing Horses“.

Die Damen-Folk-Formation Iconic gab ihr Konzert auf dem Gustav-Regler-Platz vor der Stadtbibliothek. Foto: David Lemm

Lea Mauer vor dem Synop. Foto: David Lemm