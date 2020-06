Risse und Lärm : Kritik am ZKE wegen einjähriger Baustelle

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) erneuert in der Spichererbergstraße die Abwasserleitungen. Im unteren Teil der Straße sollen die Arbeiten im November diesen Jahres enden, der obere Teil wird bis Mai 2021 gesperrt bleiben. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Anwohner der unteren Spichererbergstraße müssen seit Mitte März mit einer lauten Baustelle vor der Haustür leben. Auch Schäden an Häusern sollen enstanden sein.

„Morgens fällt man aus dem Bett.“ Claudia Halbritter ist sichtbar mit den Nerven am Ende, als sie von der Baustelle direkt vor ihrer Haustür berichtet. Halbritter betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Ernst seit über 40 Jahren das Restaurant Schlossgarten an der Kreuzung Spichererbergstraße/Talstraße und wohnt auch in dem Haus, in dem sich ihr Restaurant befindet, zur Miete.

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) erneuert seit Mitte März die Kanäle und legt Versorgungsleitungen um. Daher ist die Talstraße nur einspurig befahrbar, was nach Angaben der ZKE auch bis zum 15. Mai 2021, dem geplanten Ende der Baumaßnahmen so bleiben wird. Außerdem ist die Spichererbergstraße ab der Tiefgarage des Landtages bis zur Hausnummer 19, die oberhalb des Gymnasiums am Schloss liegt, vollgesperrt.

Info Eckdaten der Baustelle und Kontaktmöglichkeit Die Baustelle endet voraussichtlich am 15. Mai 2021. Momentan ist die Spichererbergstraße von Hausnummer 9 bis 19 vollgesperrt. Die Talstraße ist während der gesamten Baumaßnahme einspurig befahrbar. Ab November soll der nördliche Teil (Tiefgarage Landtag bis Talstraße) wieder geöffnet werden. Ab Talstraße bis zur Hausnummer 19 wird weiterhin gesperrt bleiben. Wegen des mündlichen Abiturs wird die Baustelle am Montag, 29. Juni, sowie am Dienstag, 30. Juni, ruhen. Ansprechpartner bei Fragen zur Baustelle: Heiko Grausam, Bauleiter (ZKE), Tel. (06 81) 9 05 71 73

info@zke-sb.de Ansprechpartner für Eigentümer bezüglich möglicher Schäden: ZKE, Gaschhübel 1, 66113 Saarbrücken

„Es ist unsagbar laut“, erzählt Halbritter weiter und ihre Nachbarin Inge Wagner-Schock nickt zustimmend. Wagner-Schock hat vormittags ein Video in ihrer Küche aufgenommen. Alles wackelt und klirrt, kochen wäre in dem Moment nicht möglich gewesen. „Von früh morgens bis zum späten Mittag geht das so“, berichten beide.

Dem ZKE ist die Belastung für die Anwohner bewusst. Nach eigenen Angaben würden aber nur Baumaschinen verwendet, die den Vorgaben der Bundesimmisonsschutzverordnung entsprächen. Außerdem würde tagsüber nur in dem gesetzlich zulässigen Zeitrahmen gearbeitet, dieser liege zwischen 6 und 20 Uhr.

Neben dem Lärm belastet Halbritter auch die Sorge um das Gebäude. Bereits während des Baus der Tiefgarage, die 2002 fertiggestellt worden war, seien massive Schäden am Haus entstanden. Durch die jetzige Baustelle direkt vor der Tür seien neue Risse in den Wänden entstanden. Außerdem habe sich zum Teil der Boden in ihrer Wohnung abgesenkt. „Die Gebäude Spichererbergstraße 9 und 11 hat ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger vor Beginn der Baustelle begutachtet. An beiden Häusern bestehen demnach Vorschäden, die nicht mit der Baustelle des ZKE zusammenhängen. Der ZKE hat für das Gebäude Spichererbergstraße 11 aufgrund der Art der Vorschäden Maßnahmen ergriffen, um dessen Zustand im Verlauf der Bauzeit zu dokumentieren. Unter anderem werden regelmäßige Vermessungen durchgeführt. Auch wenn die Baustelle beendet ist, wird der Sachverständige das Gebäude noch einmal begutachten,“ erläutert Thomas Blug, Pressesprecher der Landeshauptstadt, die Problematik aus Sicht der ZKE. Es gäbe aktuell keine Schäden an einem Haus im Umfeld der Baustelle oder an der denkmalgeschützten Schlossmauer, die auf die Kanalbaumaßnahmen des ZKE zurück zuführen seien. Falls Eigentümer Schäden feststellen, sollten sie sich an die ZKE wenden.