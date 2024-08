Die neuen Zahlen aus der Kriminalstatistik Saarbrücken zählt zu den sieben gefährlichsten Städten Deutschlands

„Wir können nicht die Hände in den Schoß legen, aber so ganz dramatisch ist es nicht“, sagte Dräger-Pitz. Wirklich aussagekräftig seien vor allem Trends, also der Blick auf die letzten Jahre. „Wir haben ganz viel positive Trends. Bei Gewalt- und Straßenkriminalität liegen wir nach wir vor deutlich unter Vor-Corona-Niveau, das hätte ich so nicht erwartet. Die Zahl der Straftaten insgesamt ist etwa so hoch wie vor der Pandemie – aber deutlich unter der von vor zehn Jahren.“ Konkret wurden 2014 in der Landeshauptstadt rund 25 100 Straftaten erfasst, 2021 gab es mit knapp 18 000 einen Covid-bedingten Tiefpunkt, 2022 waren es dann wieder etwa 21 600.